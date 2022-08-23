ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 ALES /2 oturumu 21 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Sınav saat 10:15'te başladı ve 150 dakika (2,5 saat) boyunca devam etti. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?