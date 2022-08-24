Son başvuru tarihi de açıklandı! KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?
KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ve burs başvuru tarihlerine çevrilmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?
KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt ve burs başvuru sürecine yönelik detaylar güncel olarak açıklanıyor. Peki, KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?
SON DAKİKA: 2022-2023 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.
YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
Yeni bir sezona başlıyoruz. Onlar için bakanlık olarak tüm kurum, kuruluşlarımızla işbirliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok kapsamlı hazırlık çalışmamız var. Bu işbirliklerimizi bu süreçte güçlendirerek devam ettireceğiz.
2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı.
KYK BAŞVURULARI 2022 2023
KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihine kadar tamamlandı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.
Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
SON DAKİKA: 2022-2023 KYK yurt başvuruları başladı.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.
ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
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