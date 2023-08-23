"Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla boşta kalan adaylar YKS tercihleri için gün sayıyor. İlk tercihte herhangi bir üniversiteyi tercih etmeyen lise mezunları, ikinci tercihlerden yararlanabilecek. Ek tercihlerde, merkezi tercihlerde olduğu gibi üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları büyük önem teşkil edecek. Peki, Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?