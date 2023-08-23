Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
"Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2. tercih tarihleri için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Lisans ve ön lisans programları için ilk tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, YKS ek tercih sürecine ilişkin adaylar bilgi sahibi olmak istiyor. YKS yerleştirme sonuçları bu hafta sonu açıklanırken adayların kayıt hakkı kazandıkları üniversiteler belli oldu. Peki, üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
"Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla boşta kalan adaylar YKS tercihleri için gün sayıyor. İlk tercihte herhangi bir üniversiteyi tercih etmeyen lise mezunları, ikinci tercihlerden yararlanabilecek. Ek tercihlerde, merkezi tercihlerde olduğu gibi üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları büyük önem teşkil edecek. Peki, Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz bu yılın ikinci tercih takvimini paylaşmadı. YKS ek tercih takvimi, üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
2023-2024 eğitim öğretim yılında ise üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında alınacak.
Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yılda benzer şekilde Eylül ayının ikinci haftası ek tercihlerin başlaması bekleniyor.
GÖZLER YKS EK TERCİH KILAVUZUNDA
Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacak ve adaylar ile paylaşılacak. Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin taban puanları ve güncel kontenjanları yer alacak. Adaylar üniversitelerin özel koşulları ve diğer şartları dikkatle takip ederek ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
Ek tercihlerde adayların en fazla 24 üniversite tercih etme hakkı bulunacak. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.
2023 -YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
EK TERCİH YAPMAYA HAZIRLANAN ADAYLAR DİKKAT
2023YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kızılay KPSS şartı aramaksızın personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detaylar
- Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda indirimli airfrayer, robot süpürge ve akıllı baskül yer alıyor! ŞOK indirim listesinde neler var?
- Bingöl deprem son dakika! Bingöl ve Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Galatasaray İngiliz genç yıldıza kancayı taktı! Nicolas Dominguez derken 32 milyon euroluk 6 numara...
- BİM 22 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu! Haftanın indirimlerinde gıdadan temizliğe, atıştırmalıklardan beze…
- Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı, harç ücretleri ne kadar?
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE...
- Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıtlarında hangi belgeler gerekiyor mu?
- Ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Düşük faizli kredi imkanı tanınacak! 180 ay vadeli ve %1,20 faiz...
- Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...