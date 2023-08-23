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Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023
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Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2. tercih tarihleri için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Lisans ve ön lisans programları için ilk tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, YKS ek tercih sürecine ilişkin adaylar bilgi sahibi olmak istiyor. YKS yerleştirme sonuçları bu hafta sonu açıklanırken adayların kayıt hakkı kazandıkları üniversiteler belli oldu. Peki, üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla boşta kalan adaylar YKS tercihleri için gün sayıyor. İlk tercihte herhangi bir üniversiteyi tercih etmeyen lise mezunları, ikinci tercihlerden yararlanabilecek. Ek tercihlerde, merkezi tercihlerde olduğu gibi üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları büyük önem teşkil edecek. Peki, Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz bu yılın ikinci tercih takvimini paylaşmadı. YKS ek tercih takvimi, üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ise üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yılda benzer şekilde Eylül ayının ikinci haftası ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

GÖZLER YKS EK TERCİH KILAVUZUNDA

Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacak ve adaylar ile paylaşılacak. Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin taban puanları ve güncel kontenjanları yer alacak. Adaylar üniversitelerin özel koşulları ve diğer şartları dikkatle takip ederek ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Ek tercihlerde adayların en fazla 24 üniversite tercih etme hakkı bulunacak. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

2023 -YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

EK TERCİH YAPMAYA HAZIRLANAN ADAYLAR DİKKAT

2023YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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