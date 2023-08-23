AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı 2023? meb.gov.tr
"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. AÖL online sınav sonuçları, sınavların üzerinden iki haftalık zaman geçmesi sebebiyle araştırılıyor. Sınav sonuçları AÖK Bilgi yönetimi sistemi üzerinden duyurulacak. Sınav sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında AÖL ders geçme notu alt sınırı 45 olacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı,ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Binlerce öğrencinin merakla beklediği Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için heyecan dorukta. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, öğrencilerin beklentileri daha da yükselmiş durumda. Özellikle tarih dersi sonuçlarına dair merak edilen bilgiler, "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun sıkça dile getirilmesine neden oluyor. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren AÖL öğrencileri için online sınavlar 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bundan önceki dönemlerdegenellikle çevrimiçi sınav değerlendirmeleri en geç 20 gün içerisinde erişime açıldı.
AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Temmuz ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuçları en geç 15 gün içerisinde ilan edilecek. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor.
AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖL sınav sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ adresi öğrenci giriş üzerinden öğrenilebilecek.
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