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KYK başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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KYK başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

KYK başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Diğer yandan KYK yurt ve burs başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

KYK başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek adaylar KYK başvuru sürecini de yakından takip ediyor. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

KYK BAŞVURULARI 2022 2023 NE ZAMAN?

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihine kadar tamamlandı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yakın zamanda KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.

Geçen yıl burs başvuruları 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

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