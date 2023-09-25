"Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihi gündemde. 2023-YKS yerleştirme sürecinin ardından başlayan kayıtların son bulmasıyla, üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrencinin ders başı yapacağı tarih, eylül ayının gelmesiyle yoğunlaştı. İşte konu hakkında detaylar...