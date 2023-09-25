Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, üniversitelerin açılacağı tarih de gündeme geldi. 2023-2024 öğretim dönemi için hazırlıklarını devam ettiren üniversite öğrencileri, 'üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...
"Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihi gündemde. 2023-YKS yerleştirme sürecinin ardından başlayan kayıtların son bulmasıyla, üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrencinin ders başı yapacağı tarih, eylül ayının gelmesiyle yoğunlaştı. İşte konu hakkında detaylar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor.
2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.
Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 25 Eylül, Hatay Mustafa Kemal ve Gaziantep Üniversitesi 2 Ekim'de eğitime başlayacak. Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.
Depremzedelerin yerleştirildiği büyükşehirlerdeki üniversiteler de yeni takvimlerini açıkladı.
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