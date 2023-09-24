İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? MEB burs ücreti ne kadar, ayın kaçında verilecek 2023?

Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.