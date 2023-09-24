İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? MEB burs ücreti ne kadar, ayın kaçında verilecek 2023?
İlkokul ve ortaokul düzeyindeki 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, 23 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise öğrenci ve veliler, bursluluk parasının ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, "bursluluk parası ne kadar, ayın kaçında verilecek?" sorusunun cevabı!
"Bursluluk parası ne zaman yatacak 2023?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Sınavın ardından açıklanan sonuçlarla burs alıp almadıklarını öğrenen öğrenciler ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İOKBS bursu hakkında detaylar...
İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.
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İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.
BURLULUK PARASI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.
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