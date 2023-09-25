Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ücret alınmayacak! Başvurular bugün başladı...





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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