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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ücret alınmayacak! Başvurular bugün başladı...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ücret alınmayacak! Başvurular bugün başladı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvurularının bugün başladığını belirtirken sınav için bir ücret alınmayacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvurularının bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Tekin, "Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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