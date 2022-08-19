Üniversite boş kontenjanlar: Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?
Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin düzenlediğiYKS'nin ilk tercihlerinde yerleşemeyen öğrencilere sunulan 2. tercihler hakkında YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?
Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2. Tercihler için geri sayıma başlayan üniversite adayları, istedikleri yükseköğrenim kurumuna yerleşebilmek için ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzunu da araştırmaya girişti. Peki, Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından ek tercih dönemi tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin takviminde de 2. Tercihlere ilişkin bilgiye yer verilmezken 2022'nin Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı (YKS) için tercihler 5 Ağustos günü, saat 23.59'a kadar devam etti.
2. TERCİH NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yıl üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulurken elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2022 ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU
Üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunan YKS ek tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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- Üniversite boş kontenjanlar: Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?
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