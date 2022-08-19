Üniversite boş kontenjanlar: Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?

Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2. Tercihler için geri sayıma başlayan üniversite adayları, istedikleri yükseköğrenim kurumuna yerleşebilmek için ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzunu da araştırmaya girişti. Peki, Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?