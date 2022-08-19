DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2022 tercih tarihleri açıklandı mı?
DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecini beklemeye başladılar. Temmuz ayında düzenlenen DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2022 tercih tarihleri açıklandı mı?
DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2022 tercih tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS 2022 yılında temmuz ayında düzenlendi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri beklemeye başladılar. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2022 tercih tarihleri açıklandı mı?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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