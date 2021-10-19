Üniversite 3. tercihler ne zaman açıklanacak? TYT 140-150 puan arası alan öğrenciler için 14 Ekim'de başlayan tercihler 17 Ekim'de sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanması ile birlikte sonuçlar için araştırmalar başladı. Bu tercih döneminde başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, üniversite 3. tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

2. ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları önümüzdeki hafta başlayacak. Buna göre, YKS 2. ek tercih sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı henüz bilinmiyor.