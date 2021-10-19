Üniversite 3. tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS 3. tercihler ne zaman açıklanacak? 140 puan alanlar için özel gerçekleştirilen YKS 2. ek tercih için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversite 3. tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
Üniversite 3. tercihler ne zaman açıklanacak? TYT 140-150 puan arası alan öğrenciler için 14 Ekim'de başlayan tercihler 17 Ekim'de sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanması ile birlikte sonuçlar için araştırmalar başladı. Bu tercih döneminde başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, üniversite 3. tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2. ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları önümüzdeki hafta başlayacak. Buna göre, YKS 2. ek tercih sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı henüz bilinmiyor.
YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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