Üniversite öğrencileri dikkat! Burs için dikkat çeken tarih! 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?

2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) her eğitim öğretim döneminde yükseköğretim eğitimi alan öğrencilere yönelik verdiği burs ve kredi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretime başlayan öğrenciler, KYK'dan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihi henüz belli olmadı. YKS ve DGS yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından başvuru süreci başlayacak. Bu hafta içerisinde YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklanacak. DGS ek tercihler 21 Ekim'de sona erecek ve 1-2 hafta içerisinde sonuçlar açıklanacak. Buna göre, iki merkezi sınav kapsamında üniversite yerleştirmelerinin 2021 Kasım ayının ilk haftası tamamlanması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurularının ise Kasım ayının ikinci haftası başlaması ön görülüyor.