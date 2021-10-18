KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı, belli mi?
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı KYK burs ve kredi başvuruları için milyonlar öğrenci bekleyişi sürdürüyor. Bu yıl üniversiteye gidecek olan öğrenciler, GSB'den yapılacak açıklamaları merak ediyor. İşte, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı, belli mi?
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi başvuruları için milyonlar öğrenci bekleyişi sürdürüyor. Üniversiteye ilk kez gidecek olan ve devam eden öğrenciler, GSB'den yapılacak açıklamaları takip ediyor. İşte, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Öğrenciler KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili son gelişmeleri araştırmaya koyuldu. Milyonlar öğrencinin faydalanabileceği KYK burs başvurusu e devlet üzerinden online yapılabilecek.
Büyük bir heyecanla KYK başvurularının başlamasını beklenirken Ekim ayında sorgulamalar çoğaldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanmış olan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamış değil.
Ancak KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yakın zamanda açıklanacak. 2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması beklenmekte.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Söz konusu işlemler e-Devlet üzerinden alınmakta. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile beraber PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Başvuru esnasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor.
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