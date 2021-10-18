KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi başvuruları için milyonlar öğrenci bekleyişi sürdürüyor. Üniversiteye ilk kez gidecek olan ve devam eden öğrenciler, GSB'den yapılacak açıklamaları takip ediyor. İşte, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Öğrenciler KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili son gelişmeleri araştırmaya koyuldu. Milyonlar öğrencinin faydalanabileceği KYK burs başvurusu e devlet üzerinden online yapılabilecek.