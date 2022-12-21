Üniversite 2022-2023 sınavı ne zaman yapılacak? YKS-TYT-AYT-YDT sınav takvimi açıklandı mı?
Üniversite 2022-2023 sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda açıklanmış ve YKS sınav tarihi böylece duyurulmuştu. Bilindiği gibi bu sınav; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum düzenleniyor. Peki, üniversite 2022-2023 sınavı ne zaman yapılacak? YKS-TYT-AYT-YDT sınav takvimi açıklandı mı?
Üniversite 2022-2023 sınavı ne zaman yapılacak? YKS-TYT-AYT-YDT sınav takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak ardından sınavın seçimlerle çatışabileceği iddiaları sonrası ÖSYM'nin yeni bir çalışma yapacağını ve detayları yakın zamanda adaylara duyuracağı kaydedildi. Peki, üniversite 2022-2023 sınavı ne zaman yapılacak? YKS-TYT-AYT-YDT sınav takvimi açıklandı mı?
YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti. Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.
Ancak tarihte değişiklik yapılabileceği düşünülüyor.
YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?
YKS 'ye ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta veya bitirmiş olanlar olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar girebilirler.
Henüz sınav tarihinin değiştiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden ve ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyurular ekranından takip edebilirsiniz.
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