Üniversite 2022-2023 sınavı ne zaman yapılacak? YKS-TYT-AYT-YDT sınav takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak ardından sınavın seçimlerle çatışabileceği iddiaları sonrası ÖSYM'nin yeni bir çalışma yapacağını ve detayları yakın zamanda adaylara duyuracağı kaydedildi. Peki, üniversite 2022-2023 sınavı ne zaman yapılacak? YKS-TYT-AYT-YDT sınav takvimi açıklandı mı?