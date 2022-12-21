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İç denetçi sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 ÖSYM İç denetçi sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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İç denetçi sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 ÖSYM İç denetçi sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme sınavına ait sınav giriş belgeleri merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan İç Denetçi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, 2022 İç Denetçi Sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav süresi ne kadar? İşte, sınav hakkında merak edilenler...

2022 İç denetçi sınavı giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme sınavı için geri sayım başlarken, sınav hakkındaki detaylar da netleşti. Adaylar hangi merkezlerde sınav olacaklarını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden sorgulayabilecekler.Peki, İç Denetçi Sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav süresi ne kadar? İşte, merak edilenler...

ÖSYM İÇ DENETÇİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sınav 24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçları ise 18 Ocak 2023'te ilan edilecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 120 dakika (2 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

İÇ DENETÇİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava katılacak olan adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS sayfası üzerinden kontrol edebilecekler.

İÇ DENETÇİ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

İÇ DENETÇİ SINAVI'NIN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İç Denetçi Sınavı'nın sonuçları 18 Ocak 2023'te açıklanacak.

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