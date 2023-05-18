ULUSAL STAJ PROGRAMI sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer ücreti KAÇ TL oldu? 2023 Kariyer Kapısı Staj sonuç ekranı!

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı başvurusu için Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra ise e-Devlet aşamasındaki bilgileri kontrol edip ve onaylamak gerekiyor. Diğer adımda "Başvuru Formunu" her bir soruda belrtilen kriterlere göre doldurulması ve başvurunun tamamlanması gerekiyor. Başvuru süreci bittikten sonra ise işverenlerden gelen teklfileri inceleyip kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmek gerekiyor.