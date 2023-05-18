ULUSAL STAJ PROGRAMI sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer ücreti KAÇ TL oldu? 2023 Kariyer Kapısı Staj sonuç ekranı!
Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üç yıldır başarı ile yürütülen Ulusal Staj Programı’na bu yıl rekor katılım oldu. 407 bin 319 öğrencinin katılım sağladığı program kapsamında havuz işverenlere açıldı. Peki stajyer ücreti kaç TL, ne kadar oldu? İşte 2023 Kariyer Kapısı Staj sonuçları...
Ulusal Staj Programı'na 2023 yılı içerisinde toplam 407 bin 319 öğrenci katılım sağladı.150 bini kamuda 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gence staj imkânı sunulmasını hedefleyen Programa; ülkemizdeki 204, KKTC'deki 15 ve 33 farklı ülkedeki 147 üniversiteden başvuru gerçekleşti. Peki Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KARİYER KAPISI STAJ PROGRAMI AÇIKLANDI MI?
Staj programı kapsamında işverenler havuza erişim sağlayarak öğrencilerle buluşuyor. İşverenler tarafından gelen teklifleri kaçırmamak için öğrencilerin sürekli olarak Kariyer Kapısı'nı takip etmesi gerekmektedir.
ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Ulusal Staj Programı başvurusu için Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra ise e-Devlet aşamasındaki bilgileri kontrol edip ve onaylamak gerekiyor. Diğer adımda "Başvuru Formunu" her bir soruda belrtilen kriterlere göre doldurulması ve başvurunun tamamlanması gerekiyor. Başvuru süreci bittikten sonra ise işverenlerden gelen teklfileri inceleyip kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmek gerekiyor.
YAZ STAJI ÜCRETİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık." dedi.
2023 yılı için; 150 bini kamuda 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gence staj imkânı sunulmasını hedefleyen Programa; ülkemizdeki 204, KKTC'deki 15 ve 33 farklı ülkedeki 147 üniversiteden başvuru gerçekleşti.
Stajyer havuzunun açılması ile özellikle kamu kurumlarının yoğun ilgi gösterdiği Program'da ilk bir ayda 200 binin üzerinde staj teklifi gönderildi. Gelen teklifleri kabul eden 100 binden fazla genç staj yapacağı kurumu kesinleştirdi. 81 ilde teşkilatları ile faaliyet gösteren kurumlar, ülkemizdeki tüm üniversitelerden 432 farklı bölümdeki öğrenciye istedikleri ilde staj imkânı sağladı. Kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı stajyerlerine ödenecek ücret ise bu yıl için asgari ücret olarak1 belirlendi.
Staj imkânlarının fırsat eşitliği, şeffaflık ve liyakat ilkeleri doğrultusunda sunulduğu Ulusal Staj Programı, işverenlerin teklif gönderebilmesi için 2023 yılı sonuna kadar erişime açık kalacak. Gençlerimizin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimlemelerini hedefleyen Program'da yer alan kamu ve özel sektörden 6 binin üzerinde işveren ise staj tekliflerini hızla göndermeye devam ediyor.
STAJYER EĞİTİMLERİ YTNK.TV'DE
Stajyer havuzunda yer alan tüm öğrenciler, uzman kurumların hazırladığı ücretsiz eğitimler ile kariyer yolculuklarında destekleniyor. Program kapsamında kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında staj yapacak her bir genç, başta "İş Sağlığı ve Güvenliği" olmak üzere sertifikalı iş yaşamına hazırlık, farkındalık, kişisel gelişim ve iletişim eğitimlerini YTNK.TV üzerinden alıyor.
LİYAKAT ESASLI DEĞERLEME YÖNTEMİ
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Program'a başvuru yapan her bir üniversite öğrencisi, liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performans üzerinden değerlendi. Yenilikçi ve objektif yöntemler ile değerlenen her bir öğrenci için "Akademik/Mesleki", "Sanatsal/Sosyal" ve "Sportif" alanlardaki yeterlilik puanları hesaplanarak "Aday Profillerine" eklendi.
Adayların profili; işverenlerin erişim sağlayabileceği stajyer havuzuna kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarıldı. Böylece işverenler, adayların kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif gönderdi.
DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNCELİKLİ STAJ İMKANI
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenen öğrencilerimizi de desteklemek için Program'da yeni düzenlemeler yapıldı. Ulusal Staj Programı'na deprem bölgesindeki üniversitelerden başvuran veya ikameti deprem bölgesinde bulunan 75 binden fazla gencimize, kamu kurumlarında, istedikleri ilde öncelikli staj imkânı sağlandı. İlk ay içinde bu öğrencilerimize yaklaşık 45 bin staj teklifi gönderildi ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.
PROGRAM BU YIL DA DÜNYA'YA ÖRNEK OLDU
Uygulandığı her yıl, uluslararası çatı kuruluşların dikkatini çekerek örnek gösterilen Program bu yıl da; OECD 2023 Türkiye Ekonomik İnceleme Raporu'nda2 ve OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu'nda3 sağladığı fırsat eşitliği, şeffaf süreçleri ve liyakati temin eden yetkinlik temelli değerleme yöntemi ile örnek gösterildi.
En değerli varlığımız olan gençlerimizi ülkemizin kalkınma vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, iş hayatına hazırlayan Program, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından her yıl düzenlenmeye devam edecek.
DETAYLAR
Başvuru yapan öğrenciler, staj tekliflerini Kariyer Kapısı Platformu'ndan (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) takip edip süreci yürütebilecek; gelişmeleri ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko - @ulusalstajprg) üzerinden takip edebileceklerdir.
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