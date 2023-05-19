KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları hangi tarihte yapılacak?

"KPSS sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. KPSS ortaöğretim ve ön lisans bu yıl yapılacak mı? sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. İşte, KPSS tarihi tarihi ve sınav hakkında tüm ayrıntılar...