KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları hangi tarihte yapılacak?
"KPSS sınavı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce ortaöğretim ve ön lisans mezunu aday, başvuru takvimini araştırmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden alınacak. Peki, KPSS hangi tarihte yapılacak 2023? İşte, detaylar...
"KPSS sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. KPSS ortaöğretim ve ön lisans bu yıl yapılacak mı? sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. İşte, KPSS tarihi tarihi ve sınav hakkında tüm ayrıntılar...
2023 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BU YIL YAPILACAK MI?
KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları 2 yılda bir düzenlenmektedir. Adaylar elde ettikleri puanlar ile 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabiliyor. Örneğin 2022 yılında düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar sınav tarihi itibarıyla elde ettikleri puanlarla 2 yıl boyunca tercih yapabilecek. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı geçtiğimiz yıl yapıldığından bu yıl düzenlenmeyecek. Bir sonraki sınavlar 2024 yılında organize edilecek.
KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.
2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.
Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.
KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL.
Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL.
ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL adaylar başvuru ücreti ödeyecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.
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