YÖK sınav açıklaması son dakika! Üniversite final sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bahar dönemi sınavları yüz yüze mi, online mı?
"Üniversite finalleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorusu araştırılırken, YÖK son dakika açıklamasında bulundu. Yüksek Öğretim Kurumu, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi. Peki, Üniversitelerde bahar dönemi sınavları ne zaman, yüz yüze mi, online mı yapılacak?
"Üniversite final sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, YÖK konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Peki Üniversitelerde finaller ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, detaylar..
ÜNİVERSİTE FİNALLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) final sınavlarıyla ilgili son dakika kararını açıkladı. Peki, üniversite final sınavları ne zaman yapılacak?
Hibrit eğitim devam ederken bazı üniversitelerde finallerin yüz yüze yapılması kararı alındı. Üniversitelerde bahar dönemi sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak.
YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.
ÜNİVERSİTE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?
Üniversiteler özerk yapıda olduğu için üniversiteler ve fakülteler sınavların nasıl yapılacağına kendi karar veriyor. Bahar dönemi vize sınavları online tamamlanırken final sınavları için ise tercih, üniversite yetkili kurullarına bırakıldı.
Sakarya Üniversitesi Senatosu daha önce aldığı kararla final sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurmuştu. Ardından alınan kararda ise "2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerinde yıl içi sınavlarında olduğu gibi yıl sonu sınavlarının da çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.
Bunun yanı sıra Kocaeli Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl, Beykent, Okan, Bayburt üniversitelerinin de aralarında bulunduğu bazı üniversiteler, sınavları yüz yüze yapacaklarını duyurdu.
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