YÖK sınav açıklaması son dakika! Üniversite final sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bahar dönemi sınavları yüz yüze mi, online mı?

Sakarya Üniversitesi Senatosu daha önce aldığı kararla final sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurmuştu. Ardından alınan kararda ise "2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerinde yıl içi sınavlarında olduğu gibi yıl sonu sınavlarının da çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.

Bunun yanı sıra Kocaeli Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl, Beykent, Okan, Bayburt üniversitelerinin de aralarında bulunduğu bazı üniversiteler, sınavları yüz yüze yapacaklarını duyurdu.