"Bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı? Yaz tatili ne zaman başlayacak, bitecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başladı. Bu yıl yaşanan depremler sebebiyle bazı bölgelerde uzun bir süre ara verilen eğitim yeniden başladı. Bu yıl yaz tatili olacak mı? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı? Yaz tatili ne zaman başlayacak, bitecek?