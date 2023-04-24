Bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı? Yaz tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
"Bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı 12 Eylül’de başladı. Bu yıl yaşanan depremler sebebiyle bazı bölgelerde uzun bir süre ara verilen eğitim yeniden başladı. Bu yıl yaz tatili olacak mı? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı? Yaz tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
"Bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı? Yaz tatili ne zaman başlayacak, bitecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başladı. Bu yıl yaşanan depremler sebebiyle bazı bölgelerde uzun bir süre ara verilen eğitim yeniden başladı. Bu yıl yaz tatili olacak mı? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı? Yaz tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.
Özer, okulların kapanma tarihinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili son günlerde sorulan sorularla ilgili olarak "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" ifadelerine yer verdi. Buna göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.
MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
12 Eylül 2023 Okullarda birinci dönem başladı.
14-18 Kasım birinci ara tatil uygulandı.
23 Ocak-20 Şubat yarıyıl tatili yapıldı. (Deprem sonrası güncellendi)
17-20 Nisan Okullarda ikinci ara tatil yapılacak.
2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.
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