Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları sona erdi. Öğrenciler sonuçlar için gelecek son dakika açıklamasını yakından takip ediyor. İşte, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?