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Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı! Yaklaşık 178 milyon...

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 13:31
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Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı! Yaklaşık 178 milyon...

Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 178 milyon ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı. Kitaplarda, basılı içeriklerin yanı sıra kitapların arkasında bulunan karekodlar ile öğrenmeyi destekleyecek çok fazla dijital içeriğe de yer verildi.

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