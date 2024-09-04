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KYK-2024 yurt başvuru sonuçları e-Devlet ekranı açıldı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 06:58
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KYK-2024 yurt başvuru sonuçları e-Devlet ekranı açıldı mı?

YKS tercih dönemini başarıyla atlatarak üniversiteye yerleşen öğrenciler arama motorlarında "KYK yurt sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. 20-24 Ağustos tarihinde yapılan KYK yurt başvuru sürecinin üzerinden 10 gün geçti. Çoğu üniversitenin güz dönem başlangıcı gelirken adaylar son dakika gelişmeleri için GSB'yi yakından takip ediyorlar. Henüz yurt başvuru sonuç tarihi belli olmazken detayları haberimizde derledik.

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