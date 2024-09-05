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KPSS Ortaöğretim 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 09:33
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KPSS Ortaöğretim 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 15 Eylül'de yapılacak olan KPSS Ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar sınav giriş belgesinin erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. Henüz ÖSYM konuyla ilgili bir duyuruda bulunmadı. İşte detayları...

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