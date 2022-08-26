Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları belli oldu mu?
Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde okulların açılmasına kısa süre kaldı. e-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvuruları sürüyor. Adaylar başvurularının olumlu sonuçlanması halinde yeni eğitim ve öğretim yılında göreve başlayacak. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları belli oldu mu?
Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuruların olumlu sonuçlanmasının ardından adaylar göreve başlayacak. Peki, Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları belli oldu mu?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.
2022-2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ
Ücretli Öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen adayların bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden ücretli öğretmenlik ilanını incelemeleri gerekiyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-18 yaşını doldurmuş olmak,
-Kamu haklarından mahrum olmamak,
-TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
-Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
-Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?
Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:
"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. "
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