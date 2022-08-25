DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı? DGS taban puan tablosu...
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin son duyurusuna göre, 2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı? DGS taban puan tablosu...
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS tercih işlemleri bugün itibarıyla yapılabilecek. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı? DGS taban puan tablosu...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Yerleştirme sonuçlarına dair bilgi gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
DGS tercihlerinin 1 Eylül'de sona erdiği baz alınırsa, sonuçların Eylül'ün ikinci haftası açıklanacağı tahmin ediliyor.
DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ Mİ?
DGS üniversite kayıt süreci, sonuçlar açıklandıktan sonra başlayacak. Tarih bilgisinin ÖSYM tarafından paylaşılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
DGS TABAN PUANLARI
DGS 2022 taban puanları açıklanmadı. 2021 yılı DGS taban puanları için tıklayın.
TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
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