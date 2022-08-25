DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS tercih işlemleri bugün itibarıyla yapılabilecek. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı? DGS taban puan tablosu...