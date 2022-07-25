Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak göreve başlamak isteyen adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?