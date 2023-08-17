Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği ücretli öğretmen alımları, öğretmen adaylarının geleceğe yönelik umutlarını ve heyecanlarını yansıtıyor. Son olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleşen 2. dönem ücretli öğretmenlik başvuruları, 23 Ocak ile 5 Mart tarihleri arasında yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl da yeni eğitim dönemi yaklaşırken gözler 2023-2024 yılı ücretli öğretmenlik başvuru sürecine çevrildi.