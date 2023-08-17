Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları
Ücretli öğretmenlik başvuruları, eğitim camiasının gündemini hareketlendiriyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken, öğretmen adayları heyecanla 2023-2024 yılı ücretli öğretmenlik başvuru ekranını ziyaret ediyor. Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı ve hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğine ilişkin detaylar haberimizde...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği ücretli öğretmen alımları, öğretmen adaylarının geleceğe yönelik umutlarını ve heyecanlarını yansıtıyor. Son olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleşen 2. dönem ücretli öğretmenlik başvuruları, 23 Ocak ile 5 Mart tarihleri arasında yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl da yeni eğitim dönemi yaklaşırken gözler 2023-2024 yılı ücretli öğretmenlik başvuru sürecine çevrildi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023?
MEB tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları genel olarak temmuzve ağustos ayları arasında alınıyor. 2023-2024 ücretli öğretmenlik için başvuru tarihleri il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor.
Buna göre bazı illerde başvurular başladı. Bu nedenle öğretmen adayları, başvuruda bulunmak istedikleri illerin Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor.
Başvuru süreci sonunda çalışmalara başlayan Komisyon tarafından görevlendirmeler yapılıyor. Evraklar da görevlendirmelerin yapıldığı okul müdürlüklerine teslim ediliyor.
Teslim edilmesi gereken evraklar:
Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
Sağlık Raporu (6 Aylık)
Bir adet fotoğraf
Varsa diğer sertifikalar
Varsa KPSS Sonuç Belgesi
Askerlik Durum Belgesi
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
Adaylar, başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.
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- Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları
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