DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) heyecanı sona ermiş ve sonuçlar açıklanmıştı. Bu önemli aşamanın tamamlanmasıyla birlikte, ön lisans eğitimlerini lisansa dönüştürmeyi hedefleyen adaylar şimdi 2023 DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM'nin ilan edeceği tercih tarihleri ile birlikte adaylar, gelecekteki eğitim hedeflerine daha da yaklaşmanın heyecanını taşıyacaklar. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? işte detayları...
2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.
Öte yandan, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle erişime açıldı.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.
Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.
Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!
- Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu, kademeli açılacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara okul açılış tarihi
- Emeklilere beklenen müjde geldi! Sabah 06.00'da duyuruldu: Hesaplara yatmaya başladı! SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli maaş! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?
- Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?
- ÖSYM YKS tercih sonucu TIKLA-SORGULA ekranı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...
- Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...
- 2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- SSK-SGK, Bağkur'a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak....
- MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...