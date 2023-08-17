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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) heyecanı sona ermiş ve sonuçlar açıklanmıştı. Bu önemli aşamanın tamamlanmasıyla birlikte, ön lisans eğitimlerini lisansa dönüştürmeyi hedefleyen adaylar şimdi 2023 DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM'nin ilan edeceği tercih tarihleri ile birlikte adaylar, gelecekteki eğitim hedeflerine daha da yaklaşmanın heyecanını taşıyacaklar. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? işte detayları...

2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Öte yandan, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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