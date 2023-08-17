Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM'nin ilan edeceği tercih tarihleri ile birlikte adaylar, gelecekteki eğitim hedeflerine daha da yaklaşmanın heyecanını taşıyacaklar. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? işte detayları...