1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvim açıklaması!

2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre bu sene okullarda ilk ders zili 11 Eylül 2023 tarihinde çalacak. 11 Eylül'de okulların açılmasının ardından birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere toplam 2 ara tatil yapılacak. İlk ara tatil 13 Kasım'da başlayacak ve 17 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu ile beraber öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Başka bir deyimle sömestr ya da bilinen diğer adıyla yarıyıl tatili ise 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat'ta sonlanacak.