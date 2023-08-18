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1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvim açıklaması!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023
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1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvim açıklaması!

Ağustos ayının ortalarına gelindiğinde, eğitim camiasında heyecanla beklenen soruların başında "Okullar ne zaman açılacak?" geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle birinci sınıf öğrencileri, okula hızlı bir adapte süreci yaşayabilmek adına erken başlayacakları yeni ders yılına odaklanıyorlar. Peki 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Okulların 16 Haziran tarihinde kapanmasıyla birlikte öğrenciler, yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladılar. Ancak yeni bir eğitim dönemine yönelik meraklı gözler, 2023-2024 öğretim yılı takviminin detaylarına çevrildi. Bu yıl da geleneksel olarak ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi eğitim kurumları gibi bazı sınıfların dönemi biraz daha erken başlayacak. İşte takvimi...

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

İlkokul 1. sınıf ve anasınıfı, anaokulu gibi okul öncesi eğitim kurumlarına başlayacak olan öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine başlayacak.

2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre bu sene okullarda ilk ders zili 11 Eylül 2023 tarihinde çalacak. 11 Eylül'de okulların açılmasının ardından birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere toplam 2 ara tatil yapılacak. İlk ara tatil 13 Kasım'da başlayacak ve 17 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu ile beraber öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Başka bir deyimle sömestr ya da bilinen diğer adıyla yarıyıl tatili ise 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat'ta sonlanacak.

İkinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ise 8-12 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. MEB çalışma takvimi şu şekildedir;

- 1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023

- 1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

- Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

- 2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

- 2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

- Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024

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