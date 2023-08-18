Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?

Buna göre bazı illerde başvurular başladı. Bu nedenle öğretmen adayları, başvuruda bulunmak istedikleri illerin Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor.

Başvuru süreci sonunda çalışmalara başlayan Komisyon tarafından görevlendirmeler yapılıyor. Evraklar da görevlendirmelerin yapıldığı okul müdürlüklerine teslim ediliyor.