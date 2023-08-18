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YKS 2023 tercihler neden açıklanmadı? YKS 2022 geçen sene ne zaman, ayın kaçında açıklanmıştı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023
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YKS 2023 tercihler neden açıklanmadı? YKS 2022 geçen sene ne zaman, ayın kaçında açıklanmıştı?

"YKS 2023 neden açıklanmadı?" sorusunun yanıtı sorgyulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 17-18 Haziran'da düzenlenen 2023-YKS'ye 3 milyon 527 bin 443 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 995 bin 638 aday, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 980 bin 534 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 173 bin 3 aday girdi. Peki, YKS 2023 neden açıklanmadı? YKS 2022 geçen sene ne zaman, ayın kaçında açıklanmıştı?

"YKS 2023 neden açıklanmadı? YKS 2022 geçen sene ne zaman, ayın kaçında açıklanmıştı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-YKS tercih süreci başlamıştı. Online olarak alınan tercihler sona erdi. Peki, YKS 2023 neden açıklanmadı? YKS 2022 geçen sene ne zaman, ayın kaçında açıklanmıştı?

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları 15 Ağustos 2022 tarihinde, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklanmıştı.

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapmıştı.

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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