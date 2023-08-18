YKS 2023 tercihler neden açıklanmadı? YKS 2022 geçen sene ne zaman, ayın kaçında açıklanmıştı?

"YKS 2023 neden açıklanmadı? YKS 2022 geçen sene ne zaman, ayın kaçında açıklanmıştı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-YKS tercih süreci başlamıştı. Online olarak alınan tercihler sona erdi. Peki, YKS 2023 neden açıklanmadı? YKS 2022 geçen sene ne zaman, ayın kaçında açıklanmıştı?