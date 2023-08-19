DGS tercih kılavuzu 2023 | DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM son gelişmeler...
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih sürecine çevrildi. Önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmayı hedefleyen adaylar, tercihlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecekler. DGS tercih kılavuzu, adaylara tercih işlemleri hakkında detaylı bilgiler sunacak ve tercihlerin nasıl yapılacağına dair yol gösterici olacak. Peki DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih sürecine çevrildi. Önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmayı hedefleyen adaylar, tercihlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecekler. DGS tercih kılavuzu, adaylara tercih işlemleri hakkında detaylı bilgiler sunacak ve tercihlerin nasıl yapılacağına dair yol gösterici olacak. Peki DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Sonuçlar geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercihleri ise 24 Ağustos günü başlamıştı. DGS tercihlerinin bu yıl ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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