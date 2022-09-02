Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, her yıl olduğu gibi bu sene de başvurularını temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirdi. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi açıklandı mı?