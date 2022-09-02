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AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?

AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. İkinci üniversiteyi okumak isteyenler kayıtlar için detayları merak ediyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?

AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF ikinci üniversite kayıtları 22 Ağustos tarihinde başladı. İkinci üniversitesine başlamak isteyenler kayıtların biteceği tarihi merak ediyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

AÖF ikinci üniversite kayıtları 22 Ağustos tarihinde başladı ve 7 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecektir. AÖF ikinci üniversite kayıtları "http://aoskayit.anadolu.edu.tr" adresinden online bir şekilde yapılabilecektir.

AÖF ikinci üniversite kayıtları, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

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