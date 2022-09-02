AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF ikinci üniversite kayıtları 22 Ağustos tarihinde başladı. İkinci üniversitesine başlamak isteyenler kayıtların biteceği tarihi merak ediyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?