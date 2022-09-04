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MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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MEB’e 40 sözleşmeli personel alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edecek. İlanın detayları ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.

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