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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında başlayan işlemler ile ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapan adaylar MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, her yıl olduğu gibi bu sene de başvurularını temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirdi. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

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