Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yeni öğretmen ataması açıklaması

Sistem için 614 bin öğretmenin başvuru yaptığını aktaran Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düzenleme, tüm öğretmenlerin özlük hakkını iyileştirmek için yapılan bir düzenleme değil. Eğer tüm öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilecekse zaten hükümetimiz bir tasarrufta bulunur. Bunun için sınav olması gerekmez, tıpkı her yıl enflasyon farkı kadar memurlara zam yapıldığı gibi. Bu kariyer sistemi ve isteğe bağlı. Öğretmenler bu eğitime girmek zorunda değiller, isterlerse bu süreçlere başvurabilirler. Görüyoruz ki şartları taşıyan öğretmenlerimizin yüzde 94'ü uzman, öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvurarak müthiş bir teveccüh göstermişler. Biz öğretmenlerimizin yeterliliklerini ölçmüyoruz. Kamuoyunda tabii 600 binlik bir kitle olduğu zaman Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili süreçler, siyasilerin bir şekilde istismarına siyasi malzeme olarak kullanılmasına yol açıyor, 'öğretmenlerin yeterlilikleri ölçülüyor, öğretmenin itibarına dokunuluyor' gibi. Hayır, itibarına dokunmak falan yok, isteğe bağlı ve öğretmen yeterliklerini ölçen bir sınav değil, sadece alınan 180 saat ve 240 saatlik eğitimin basit bir değerlendirmesinden oluşan bir sınav. Yüksek lisans ve tüm öğretmenlerimiz uzman öğretmenlik sınavından muaf aynı şekilde doktora yapmış olan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf. Bu şekilde 90 bin öğretmenimiz var. Yani 614 bin öğretmenin 90 bini zaten sınava girmeyecek."

Benzer şekilde "öğretmenler arasında ayrıştırma olacak" spekülasyonlarının da yapıldığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlar eğitim sisteminde zaten 75 bin uzman öğretmen, 90 başöğretmen olduğunun farkında değiller. Bu zamana kadar hiç duydunuz mu çocuğumu uzman öğretmen başöğretmen okutsun denildiğini? Bu öğretmenlerimizin kendi özlük hakkıyla ilgili bir süreç. Burada yeni olan bir şey yok. Öğretmenlerimiz de yüzde 94 oranında bu eğitimlerini tamamladılar ve 19 Kasım'da da suhuletli bir şekilde süreci yöneterek öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu eğitim sisteminde uzman ve başöğretmen olacak."