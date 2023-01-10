TYT Krallar Karması CEVAP ANAHTARI! 2023 Krallar Karması sonuçları AÇIKLANDI mı? TYT deneme sınavı A-B-C soru kitapçığı...

Krallar Karması 2023 Türkiye geneli deneme sınavı soru kitapçığı ve cevapları, arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 2022-2023 Eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan Krallar Karması Yayınları TYT AYT Deneme cevapları yayımlandı. Peki, Krallar Karması TYT cevap anahtarına nasıl bakılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

KRALLAR KARMASI TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

1. Oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi)

TYT Oturumunda; Türkçe ve Temel Matematik Testleri 40'ar sorudan, 20 Sosyal Bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih) sorusu ve 20 Fen Bilimleri sorusu (biyoloji, fizik, kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer aldı.