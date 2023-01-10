TYT Krallar Karması CEVAP ANAHTARI! 2023 Krallar Karması sonuçları AÇIKLANDI mı? TYT deneme sınavı A-B-C soru kitapçığı...
Krallar Karması TYT deneme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınava katılan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler 'Krallar Karması Türkiye geneli 2023 sonuçları açıklandı mı? Krallar Karması TYT cevap anahtarına nasıl bakılır?' sorularına yanıt arıyor. İşte TYT deneme sınavı A-B-C soru kitapçığı...
Krallar Karması 2023 Türkiye geneli deneme sınavı soru kitapçığı ve cevapları, arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 2022-2023 Eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan Krallar Karması Yayınları TYT AYT Deneme cevapları yayımlandı. Peki, Krallar Karması TYT cevap anahtarına nasıl bakılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
KRALLAR KARMASI TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI
1. Oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi)
TYT Oturumunda; Türkçe ve Temel Matematik Testleri 40'ar sorudan, 20 Sosyal Bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih) sorusu ve 20 Fen Bilimleri sorusu (biyoloji, fizik, kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer aldı.
2. Oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi)
2. Oturumda ise 40'ar soruluk 4 Test yer aldı.
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde: Türk dili ve edebiyatı 24, Tarih 10, Coğrafya 6 soru
Matematik testinde: 40 matematik sorusu
Sosyal Bilimler-2 testinde: Felsefe grubunda (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12, Din kültürü ve ahlak bilgisi 6, Coğrafya-2'de 11, Tarih-2 11 soru
-Fen bilimleri testinde: fizik 14, kimya 13, biyoloji 13 soru soruldu.
İkinci oturumda (AYT) toplamda 160 soru yer aldı.
KRALLAR KARMASI DENEME CEVAP ANAHTARI
2022-2023 Eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan Krallar Karması Yayınları TYT AYT Deneme cevapları paylaşıldı.
A-B KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI!
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