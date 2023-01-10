7-8 Ocak ATA AÖF sınav sonuçları SORGULAMA ekranı! 2023 ATA AÖF açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?
7-8 Ocak'ta gerçekleştirilen ATA AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Binlerce adayın katılım sağadığı final sınavına ait soru ve cevaplar geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Bu gelişmelerin ardından öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Final sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 ATA AÖF açıköğretim final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
ATA AÖF güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Herhangi bir nedenle eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, final sonuçları hakkında detayları araştırmaya başladı. Sınavın sona ermesi ile birlikte soru ve cevaplar erişime açılmıştı. Şimdi ise sıra sonuçların açıklanmasında. Peki, 2023 ATA AÖF açıköğretim final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, sonuçların genel olarak, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
Sonuçlar, https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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