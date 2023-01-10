7-8 Ocak ATA AÖF sınav sonuçları SORGULAMA ekranı! 2023 ATA AÖF açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Herhangi bir nedenle eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, final sonuçları hakkında detayları araştırmaya başladı. Sınavın sona ermesi ile birlikte soru ve cevaplar erişime açılmıştı. Şimdi ise sıra sonuçların açıklanmasında. Peki, 2023 ATA AÖF açıköğretim final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, sonuçların genel olarak, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

Sonuçlar, https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.

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