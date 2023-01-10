1 dersten kalınca belge alınır mı? İLKOKUL-ORTAOKUL ve İMAM HATİP ORTAOKULU belge hesaplama! Hangi durumlarda belge alınmaz?
Eylül ayı itibarıyla ilk dönemi başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala sınav sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını öğrenemeye çalışıyor. Peki 1 dersten kalınca belge alınır mı? Lise takdir, teşekkür belgesi nasıl alınır? Hangi durumlarda belge alınmaz?
1 dersten kalınca belge alınır mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla atlatan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını hesaplamaya başladılar. Peki lise, ortaokul, ilkokul belge şartları neler? 1 dersten kalınca belge alınır mı? İşte merak edilenler...
1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?
Herhangi bir dersten not ortalamasının altında kalınan ders başarısız sayılıyor. Bir dersten başarı notunun altında kalan öğrenciler Takdir veya Teşekkür belgesi alamaz.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
KARNE NOTU NASIL HESAPLANIR?
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
İLKOKUL-ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU BELGE SİSTEMİ
İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir"belgesi ile ödüllendirilmektedir.
İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.
Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.
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