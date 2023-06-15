"TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 8 Haziran'da sona eren tercih işlemlerinin ardından sorgulanmaya başladı. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tercihlerini yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?