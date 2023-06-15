TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1-8 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler TUS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 8 Haziran'da sona eren tercih işlemlerinin ardından sorgulanmaya başladı. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tercihlerini yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
2023 TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?
TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sorgulanmaya başladı.
2023 TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Tarih bilgisi açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.
Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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