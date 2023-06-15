"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Kayıt süreci devam ederken bir yandan da sınav tarihleri ve sınavların uygulama şekli öğrenilmek isteniyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?