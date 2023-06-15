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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 3. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Kayıt süreci devam ederken bir yandan da sınav tarihleri ve sınavların uygulama şekli öğrenilmek isteniyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL ÜÇÜNCÜ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı. AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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