16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Karnesini almaya gelmeyen öğrenci ne yapacak? 16 Haziran karne töreni yapılacak mı? Karne günü okula geç kalan karnesini alabilecek mi?

Karnesini almaya gelmeyen öğrenci ne yapacak? 16 Haziran karne töreni yapılacak mı? Karne günü okula geç kalan karnesini alabilecek mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
ABONE OL
Karnesini almaya gelmeyen öğrenci ne yapacak? 16 Haziran karne töreni yapılacak mı? Karne günü okula geç kalan karnesini alabilecek mi?

Karne günü okula geç kalan karnesini alabilecek mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı son bulurken öğrencileri hem karne hem de tatil heyecanı sardı. Okulun son günü geç kalanlar ya da karne almaya gitmeyenler arama motorlarında "Karnesini almaya gelmeyen öğrenci ne yapacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detayları...

16 Haziran Cuma günü itibarıyla yaz tatili resmi olarak başlayacak. Yoğun ve sıkı bir eğitim öğretim yılını geride bırakan öğrencileri karne heyecanı sararken arama motorlarında "Karne günü okula geç kalan karnesini alabilecek mi?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki karnesini almaya gelmeyen öğrenci ne yapacak? 16 Haziran karne töreni yapılacak mı?

KARNE TÖRENİ OLACAK MI?

Karneler de 16 Haziran 2023'de dağıtılacak. Karnelerin dağıtım saati okuldan okula değişmekle birlikte genel itibariyle 8.30 itibariyle verilmeye başlanacak. Karnelerin dağıtımından önce her yıl olduğu gibi küçük bir tören yapılacak.

KARNE GÜNÜ OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Karne günü okula gitmenin zorunlu olduğuna yönelik MEB'in herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Karnesini çeşitli nedenlerle o gün alamayan öğrenciler, okul müdürlüklerinden karne ve belgelerini alabiliyorlar. Öğrencilere karnelerini almaya gitmedikleri için bir ceza söz konusu değil. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.

E OKUL'DA VBS'DE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Çalışma takvimine göre karne günleri de mesai bitimine kadar ders işlenir. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders işlenmeyebiliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA