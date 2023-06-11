TUS tercih sonuçları için aratılmalar hız kazandı. 2023-TIS 1. Dönem tercih işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı. Arama motrolarında "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2023-TUS 1. Dönem tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak?" sorusunun cevabı aratılıyor. İşte detaylar...