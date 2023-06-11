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TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-TUS 1. Dönem tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-TUS 1. Dönem tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak?

TUS tercih sonuçları için aratılmalar hız kazandı. 2023-TIS 1. Dönem tercih işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı. Arama motrolarında "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2023-TUS 1. Dönem tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak?" sorusunun cevabı aratılıyor. İşte detaylar...

TUS tercih sonuçları için aratılmalar hız kazandı. 2023-TIS 1. Dönem tercih işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı. Arama motrolarında "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2023-TUS 1. Dönem tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak?" sorusunun cevabı aratılıyor. İşte detaylar...

TUS 2023 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin güncel bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.

TUS TERCİHLERİ SONA ERDİ

2023 TUS 1. Dönem tercih işlemleri 1 Haziran'da başladı ve 8 Haziran tarihinde sona erdi.

TUS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

ÖSYM TUS TERCİH KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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