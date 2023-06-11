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Açık Lise kayıt yenileme son başvuru tarihi | AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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Açık Lise kayıt yenileme son başvuru tarihi | AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı?

AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor sorusunun cevabı merak ediliyor. 16 Mayıs Salı günü başlayan Açıköğretim Lisesi kayıt dönemi haziran ayı içerisinde son bulacak. Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci detaylara ulaşmaya çalışıyor. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı?

Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme işlemleri hala devam ederken işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Bir yandan da 3. dönem AÖL sınav tarihlerini öğrenmeye çalışan öğrenciler arama motorlarında "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı?" sorusunun cevabını aratıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz 3. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda AÖL 3. dönem sınavlarının da online olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KAYIT YENİLEME 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs tarihinde başlayıp 23 Haziran 2023 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59'da kapanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir. Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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