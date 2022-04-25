TUS tercih kılavuzu: TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS kontenjanları ve tercih bilgileri
TUS tercihleri ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TUS tercih kılavuzu ile beraber ÖSYM'nin AİS ekranında tercih başvuruları alınmaya başlandı. 19 Nisan tarihinde başlayan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercihleri kontenjan bilgileri çerçevesinde gerçekleşecek. İşte, TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS kontenjanları ve tercih bilgileri
TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TUS tercihleri kontenjan bilgilerinin yayınlanması ile başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlik kontenjanlarının açıklandığını duyurdu. Peki, TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS kontenjanları ve tercih bilgileri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlik kontenjanlarının açıklandığını duyurdu. Tıp mezunu adayları yakından ilgilendiren TUS tercihleri ÖSYM takvimine göre 19 - 26 Nisan saat 23:59'a kadar alınacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak gerçekleştirecekler.
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, 19 - 26 Nisan saat 23:59'a kadar yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.
TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.' açıklamasını yaptı.
EK YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN BİLGİ
Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM'nin internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.
Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2022-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 30.00 TL'dir.
Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
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