Ramazan Bayramı’nda okullar tatil mi? Ramazan Bayramı’nda okullar kaç gün tatil olacak?

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Aynı zamanda arife günü, Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.