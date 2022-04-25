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Ramazan Bayramı'nda okullar tatil mi? Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Ramazan Bayramı’nda okullar tatil mi? Ramazan Bayramı’nda okullar kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı'nda okullar tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek için hazırlık yapan ya da farklı bir plan yapmak isteyen milyonlarca vatandaş '2022 Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili gün olacak mı? sorularının cevapları merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda okullar tatil mi? Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı'nda okullar tatil mi? Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'Bayram tatili 9 gün mü, bayram kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman?' sorularını arama motorunda sorgulayanlar ise bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nın kararını merakla bekliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda okullar tatil mi? Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? 2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Bayram tatilinin dokuz gün olup olmayacağı bugün Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. 2022 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair yapılacak son dakika açıklamaları haberimizde yer alacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Aynı zamanda arife günü, Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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