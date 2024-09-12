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TUS sonuçları açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav sonuç ekranı açıldı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 10:26 Güncelleme: 12.09.2024 11:25
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TUS sonuçları açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav sonuç ekranı açıldı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2024'ün ikinci dönemi, 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar, sınav sonuçları için sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin takvimine göre sonuçlar 12 Eylül Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Peki 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuç ekranı açıldı mı?

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