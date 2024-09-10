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KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 13:07
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KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı GSB KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yedek yurt yerleştirme sürecine çevrildi. Yurtlara ilk başvuruda yerleşemeyen öğrenciler yedek sırasını takip ediyor. Peki, KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar!

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