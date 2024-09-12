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DGS tercihleri başladı mı? ÖSYM 2024 DGS tercih kılavuzu geldi mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 12:03
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DGS tercihleri başladı mı? ÖSYM 2024 DGS tercih kılavuzu geldi mi?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih süreci için geri sayıma geçti. 10 Eylül’de açıklanan sonuçlarla birlikte, tercih işlemlerine dair detaylar merak konusu oldu. ÖSYM'nin kısa süre içerisinde DGS tercih kılavuzunu yayımlaması ve tercih takvimi hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

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